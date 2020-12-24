В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

Владимир Зеленский может стать последним украинским президентом. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, действующий глава государства может своей деятельностью разрушить институт президентства на Украине и страна станет парламентской республикой.

«Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось», — предположил Гончаренко.

Ранее социологический опрос показал, что Зеленскому не доверяют 56% жителей Украины.

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