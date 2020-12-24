В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о «российской агрессии»
«Российская агрессия» и «оккупация Крыма» существуют только в воображении украинских чиновников. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА «Новости».
Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Панина отметила, что заявления о некой агрессии со стороны России — это контент, который Киев «с переменным успехом продает западным кураторам».
Депутат подчеркнула, что приоритеты украинской политики, перечисленные Кулебой, не имеют никакого отношения к действительности.
Панина также обратила внимание на действия Киева по борьбе с пандемией. По ее словам, киевские власти отказываются от российской вакцины, «не имея никаких шансов получить ее западные аналоги в ближайшем будущем».
Ранее Кулеба заявил, что главным приоритетом внешней политики Украины является «противодействие российской агрессии и укрепление безопасности».
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