Песков оценил планы США по новым санкциям против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США против газопровода «Северный поток — 2».

По словам представителя Кремля, новые ограничения Вашингтона могут усложнить реализацию проекта газопровода.

Тем не менее Россия и ее европейские партнеры намерены завершить строительство «Северного потока — 2», подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.