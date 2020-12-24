В МИД РФ назвали цель заявлений о причастности России к хакерским атакам в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью сообщений о причастности России к кибератакам в США может быть попытка помешать избранному американскому президенту Джо Байдену наладить сотрудничество с РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Истинная цель новых обвинений в наш адрес — это попытка помешать избранному президенту (Джо) Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что масштабная кибератака на американские государственные ведомства и крупные фирмы была проведена при участии России. «По информации, которая есть у меня, <…> очевидно, что это были русские», — подчеркнул он.

Барр добавил, что согласен с мнением госсекретаря США Майкла Помпео. Глава Госдепартамента говорил, что «весьма четко может сказать об участии РФ» в кибератаках. Глава минфина США Стивен Мнучин 21 декабря сообщил, что кибератака на правительственные сети США не нанесла его ведомству значительного ущерба. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что за масштабным взломом стоит, скорее всего, не Кремль, а Китай. Он также отметил, что журналисты преувеличивают масштаб хакерской атаки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден: кибератаки против госучреждений США не останутся без ответа

— Хакеры смогли похитить важные сведения для бизнеса США

— Кремль не комментирует сообщения о требованиях Байдена обвинить РФ в кибератаках