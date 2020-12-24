Трамп помиловал еще двоих фигурантов «российского дела»

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал бывшего советника Роджера Стоуна и экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters.

Манафорт и Стоун были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Трамп помиловал 15 человек, в числе которых Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Цваан, которые были осуждены в рамках «российского дела» и уже отбыли свое наказание. Также глава Белого дома помиловал конгрессменов-республиканцев и сотрудников частной военной компании, работавших в Ираке.

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