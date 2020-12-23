Додон отказался принимать участие в инаугурации Санду

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы республики Майи Санду. Об этом сообщает Sputnik Moldova.

Он отметил, что лично не будет принимать участвовать в процедуре инаугурации главы государства, так как это «протокольная процедура».

«Потому что роль президента здесь невелика. Он уходит. А вот во второй части — передаче власти — я буду ждать в президентском дворце. Я буду ждать ее там с букетом цветов и передам власть», — сказал Додон.

Он добавил, что представители Партии социалистов также не будут присутствовать на инаугурации нового президента.

Инаугурация Майи Санду пройдет в четверг, 24 декабря.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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