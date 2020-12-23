Уголовное дело за превышение полномочий возбуждено в отношении мэра Томска Кляйна

Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, которого ранее обвинили по этой же статье. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, Кляйн незаконно выделил участок своей дочери.

«Возбудили еще одно дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дело связано с незаконным выделением участка дочери Кляйна», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд заключил Ивана Кляйна в СИЗО на срок до 13 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Он был временно отстранен от должности градоначальника. Позже уголовное дело завели и против супруги главы города Галины Кляйн.

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