Трамп помиловал бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Пападопулоса

Президент США Дональд Трамп помиловал Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана, обвиняемых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Белый дом.

«Сегодняшнее помилование помогает исправить зло, которое команда Мюллера причинила стольким людям», — говорится в сообщении.

Всего Трамп объявил о 15 помилованиях и смягчил все или часть приговоров еще пятерым осужденным.

Среди помилованных — два бывших представителя Республиканской партии Дункан Хантер, признавший себя виновным в злоупотреблении средствами предвыборной кампании в 2019 году, и Крис Коллинз, осужденный за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и лжи ФБР в 2019 году.

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