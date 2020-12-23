Трамп отказался подписать пакет экономической помощи на $900 млрд

Президент США Дональд Трамп отказался подписать принятый накануне Конгрессом пакет экономической помощи в размере $900 млрд. Об этом он заявил у себя в Twitter.

«Я требую от конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в 600 долларов до 2 тыс. долларов или 4 тыс. долларов на супругов», — заявил Трамп.

Трамп перечислил статьи закона, которые считает лишними, в том числе средства на помощь другим странам, поддержку театров, музеев и экологические программы.

Ранее представители демократической и республиканской партий в конгрессе США согласовали программу экономической помощи населению и предприятиям страны в 900 млрд долларов. Согласно этому плану, каждый безработный в Штатах будет получать дополнительное пособие в 300 долларов в неделю

Как сообщалось, очередной транш экономической помощи в размере 900 млрд долларов был принят в пакете с частью бюджета на 2021 год в размере 1,4 трлн долларов.

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