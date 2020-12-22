Сын Грудинина написал заявление на вступление в «Единую Россию»

Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем Грудинин написал заявление на вступление в партию «Единая Россия». Об этом пишет РИА «Новости».

«Во фракцию я еще пока что не вступил, только документы отправил. Поживем, увидим. Я заявление написал, надеюсь, что оно будет рассмотрено положительно», — сказал Грудинин.

Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что Артем Грудинин избран депутатов в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14.

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