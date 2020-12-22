Эксперты ЭИСИ посчитали логичным включение Глеба Никитина в президиум Госсовета

Глеб Никитин является одним из самых ярких представителей губернаторов новой волны, поэтому его включение в президиум Госсовета, где он возглавит комиссию «Экология и природные ресурсы», представляется вполне логичным, считает политолог Алексей Суханов.

«Прежде всего отмечу: как менеджер, обученный управлять, а не разбираться в отношениях между людьми, Никитин не политизирует существующие проблемы. Ему удалось свести на нет внутриполитическую борьбу среди нижегородской элиты и перевести ее в плоскость решения социально-экономических проблем, но никак не политических дискуссий», — рассказал Суханов.

«Никитин открыт к диалогу с общественностью. Но он готов к диалогу с теми, кто сам готов к диалогу.

И третий момент заключается в том, что Никитин всегда ищет вариант решения и его находит. Шаг за шагом он движется к намеченной цели. И ему пока в большинстве случаев удается реализовать те задачи, которые он перед собой ставит, которые перед ним ставят федеральное правительство, президент и население области», — констатировал эксперт.

«Среди множества проблем, которые ему приходится решать, я бы выделил проблему обманутых дольщиков. Нижегородская область — одна из немногих и первых в стране, которая нашла адекватный вариант решения этой проблемы. И сегодня у нас количество обманутых дольщиков уменьшено многократно. Среди других достижений: дороги, которые стали, безусловно, лучше; общественные пространства; проекты по привлечению инвестиций в нижегородский регион», — отметил Суханов.

У Никитина как губернатора новой волны есть прямая коммуникация с народом, язык общения у него несложный, он разбирается в повестке, поделился своими наблюдениями руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Помимо того, чтобы быть на прямой связи, отвечать на комментарии в социальных сетях, отрабатывать или переадресовывать обращения граждан с сайта администрации, у Никитина есть немаловажное свойство, про которое раньше много говорили, но до коронакризиса его не удавалось протестировать. Речь о работе с малым и средним бизнесом, с поддержкой занятости — здесь Никитина можно назвать один из первых региональных руководителей. Я имею в виду возможность работы по арендным каникулам, по финансированию (льготные кредиты) и где региональные и муниципальные власти могли помочь отсрочкой по аренде. Для 2020 года это важная история. Если мы вспомним наши прошлые кризисы, региональные власти, как правило, вообще не удосуживались подумать о бизнесе или тем более что-то сделать», — отметил эксперт.