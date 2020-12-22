Коронавирусом переболели больше трети депутатов Госдумы

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Еще раз подчеркиваю, коллеги — у нас ситуация непростая, более трети переболело, мы сегодня с вами почтили память второго депутата, который ушел из жизни из-за болезни коронавирусом, и это надо учитывать», — сказал он на заседании Госдумы.

18 декабря от коронавируса скончался депутат от фракции КПРФ Валентин Шурчанов. Также из-за инфекции умер еще один депутат от КПРФ Ваха Агаев.

Как сообщал 15 декабря Володин, коронавирус был выявлен у 157 депутатов. При этом пять человек заразились повторно.

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