Дума Екатеринбурга утвердила отставку мэра Высокинского

Депутаты городской думы Екатеринбурга во вторник, 22 декабря, единогласно приняли отставку мэра города Александра Высокинского, который ранее написал заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию.

По словам Высокинского, он попросил об увольнении в связи с тем, что ему предложили должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Он это предложение принял.

Отмечается также, что парламентарии проголосовали за объявление конкурса на должность нового главы Екатеринбурга.

Высокинский занимал пост мэра Екатеринбурга с 2018 года. В понедельник, 21 декабря, глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ему занять пост своего первого заместителя.

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