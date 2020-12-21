Глава Якутии Айсен Николаев включен в состав Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный состав Государственного совета РФ. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В состав госсовета во главе с Путиным вошли парламентарии, представители общественных объединений и губернаторы, в том числе глава Якутии Айсен Николаев.

Из Дальневосточного федерального округа в новый состав вошли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Госсовет — конституционный совещательный орган власти. В современной России он появился в июле 1991 года, однако уже в ноябре его упразднили, и в Конституции 1993 года упоминания о нем уже не было.

Идея создания Госсовета вновь оказалась востребованной в 2000 году, его образовали по инициативе президента России Владимира Путина. В 2020-м статус органа закрепили в поправках к Основному закону.