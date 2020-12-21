Путин подписал указ о составе Госсовета

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе Государственного Совета РФ. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в новый орган включены 104 человека, включая главу государства, который станет председателем Госсовета.

Среди членов структуры премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Кроме того, в Госсовет вошли глава и члены администрации президента, лидеры фракций ГД, главы субъектов страны, а также полпреды главы государства в федеральных округах.

Путин персонально ввел в новый орган председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко и главу Саткинского муниципального района Челябинской области Александра Глазкова.

В президиум Госсовета введены 28 человек, среди которых главы регионов и помощник президента Игорь Левитин.

Ранее Путин подписал закон о формировании Госсовета.