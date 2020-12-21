Трамп потребует пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании у ВС

Команда действующего президента США Дональда Трампа подала иск в Верховный суд страны с требованием о пересмотре результатов выборов главы государства в штате Пенсильвания. Об этом сообщает Forbes.

Также в иске юристов главы Белого дома говорится о требовании назначить выборщиков от штата для принятия нового решения в рамках выборов президента США.

Представители Трампа требуют от суда принять решение по данному делу в ближайшее время до 6 января, когда итоги голосования коллегии выборщиков будут утверждены новым составом конгресса.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.

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