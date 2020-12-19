Пакистан добивается экстрадиции из Великобритании экс-премьер-министра Шарифа

Пакистан добивается экстрадиции из Великобритании бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, идут переговоры о подписании соглашения об экстрадиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра информации Пакистана Шибли Фараза.

«Мы намерены добиться выдачи Шарифа, которого Верховный суд Пакистана объявил скрывающимся от правосудия и от наказания за коррупционную деятельность», — говорится в сообщении.

Он добавил, что власти Великобритании не должны позволять преступникам находиться в Великобритании.

«Мы пытались и будем продолжать попытки добиться экстрадиции Шарифа», — говорится в сообщении.

Лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» Наваз Шариф трижды находился во главе правительства Пакистана. В 2017 году Верховный суд страны отстранил его от должности по обвинениям в коррупции. Год спустя Шариф был приговорен за коррупционные преступления к семи годам лишения свободы. В ноябре 2019 года власти Пакистана временно освободили его под залог в связи с ухудшением здоровья и разрешили в течение месяца проходить лечение за границей. После окончания срока пребывания за рубежом Шариф отказался вернуться на родину, в настоящее время он проживает в Лондоне.