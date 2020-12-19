Боррель: ЕC не добьется стабильности на континенте без отношений с Россией и Турцией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС не добьется стабильности на континенте, если не найдет баланса отношений с Россией и Турцией. Об этом он написал в своем блоге.

«С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и РФ», — говорится в сообщении.

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза заключили, что поведение Турции ухудшилось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санкции против Турции и бюджетный прорыв: о чем договорились лидеры ЕС

— Турция считает вступление в ЕС своей стратегической целью

— Глава МИД Франции обсудил с Чавушоглу отношения Турции с ЕС