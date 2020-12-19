Боррель: ЕC не добьется стабильности на континенте без отношений с Россией и Турцией
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС не добьется стабильности на континенте, если не найдет баланса отношений с Россией и Турцией. Об этом он написал в своем блоге.
«С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и РФ», — говорится в сообщении.
Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза заключили, что поведение Турции ухудшилось.
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