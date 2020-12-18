Британия расширила санкции против Белоруссии

Лондон решил расширить санкционный список в отношении властей Белоруссии, добавив в него 29 физических и семь юридических лиц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД Соединенного Королевства.

В обновленную версию санкционного списка вошли: спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьера Анатолий Сивак и другие. Всем попавшим под санкции грозит заморозка банковских счетов.

В заявлении МИД Британии отмечается, что королевство присоединилось к аналогичным мерам со стороны ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против президента республики Александра Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. В свою очередь Белоруссия заявила о применении ответных мер.

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