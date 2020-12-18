В Госдуме рассказали о последнем желании умершего от коронавируса Шурчанова

Депутат Государственной думы от «ЕР» Андрей Макаров в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о последних днях и желании умершего после заражения коронавирусом депутата от КПРФ Валентина Шурчанова.

По его словам, он виделся с Шурчановым в понедельник, когда они вместе собирались сдавать тест на коронавирус. «Знаете, что его больше всего волновало? Сколько получает Чувашия по бюджету», — поделился Макаров.

Его коллега получил положительный тест на инфекцию вечером того же дня. После этого они стали ежедневно общаться: Макаров справлялся о самочувствии больного.

«Как-то я звоню ему, а он рассказывает, что ему советуют лечь в больницу. А на предложение чем-то помочь попросил только передать ту справку о Чувашии его помощнику», — вспоминает парламентарий.

Он отметил, что для него смерть Шурчанова — «это колоссальная личная потеря».

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