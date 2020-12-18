Заразившийся коронавирусом Макрон пожаловался на головную боль
Ник Пригоров
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Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого ранее выявили коронавирус, рассказал в Twitter о своем самочувствии.
Политик записал трехминутное видеообращение. В нем он рассказывает, что ощущает усталость и у него болит голова. В целом, как отметил Макрон, чувствует он себя хорошо.
Диагноз Макрону был поставлен на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов. После получения положительного результата на COVID-19 главу государства изолировали, но он пообещал продолжить работу удаленно. Его супруга Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию.
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