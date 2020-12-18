Заразившийся коронавирусом Макрон пожаловался на головную боль

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого ранее выявили коронавирус, рассказал в Twitter о своем самочувствии.

Политик записал трехминутное видеообращение. В нем он рассказывает, что ощущает усталость и у него болит голова. В целом, как отметил Макрон, чувствует он себя хорошо.

Диагноз Макрону был поставлен на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов. После получения положительного результата на COVID-19 главу государства изолировали, но он пообещал продолжить работу удаленно. Его супруга Бриджит Макрон ушла на самоизоляцию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Макрона выявили коронавирус

— Бриджит Макрон вслед за мужем ушла на самоизоляцию

— Путин пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Макрону