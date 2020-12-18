Заместителя главы офиса Зеленского заподозрили в причастности к коррупции

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского подозревают в причастности к предоставлению неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ).

Чиновника подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 169 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». По версии следствия, помощник Зеленского в прошлом – топ-чиновник государственной компании «УкрБуд» мог быть причастен к предоставлению выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн гривен Нацгвардии (около $3 млн).

Хотя имя чиновника не разглашается, местные СМИ пишут, что речь идет об Олеге Татарове. Он является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский призвал предотвратить «кровавый хаос» на Украине

— Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда

— Почти 30% украинцев хотели бы эмигрировать в Европу или США