Заместителя главы офиса Зеленского заподозрили в причастности к коррупции
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского подозревают в причастности к предоставлению неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ).
Чиновника подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 169 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». По версии следствия, помощник Зеленского в прошлом – топ-чиновник государственной компании «УкрБуд» мог быть причастен к предоставлению выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн гривен Нацгвардии (около $3 млн).
Хотя имя чиновника не разглашается, местные СМИ пишут, что речь идет об Олеге Татарове. Он является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления.
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