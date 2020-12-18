Депутат ГД Валентин Шурчанов умер от COVID-19

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер на 74-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его однопартийца Сергея Гаврилова.

По словам Гаврилова, причиной смерти депутата стала коронавирусная инфекция.

«Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — отметил Гаврилов.

Это вторая смерть от COVID-19 среди депутатов Госдумы. Ранее от новой инфекции скончался однопартиец Шурчанова Ваха Агаев.