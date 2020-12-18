В кабмине поддержали проект о праве Путина снова баллотироваться в президенты

В кабмине поддержали проект закона о праве президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы являются депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Так, в законе «О выборах президента РФ», который ранее они внесли в Госдуму, устанавливается, что президентом страны может быть избран российский гражданин «не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа». В документе указывается, что данное требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство страны, которая была принята или часть которого вошла в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.

В проекте отмечается, что положение Конституции РФ, «ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки» к Основному закону страны, «вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность» главы государства в течение сроков которые допустимы данным положением.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет действующему президенту вновь принимать участие в выборах главы государства.

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