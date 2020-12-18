Российского дипломата высылают из Болгарии по подозрению в «шпионаже»

МИД Болгарии высылает российского дипломата. Представителя РФ заподозрили в «шпионаже», сообщает Reuters со ссылкой на представителя болгарского ведомства.

«Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

Представитель министерства сообщил, что об этом решении уже сообщили посольству России в Софии.

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат стремился получить секретную военную информацию, в том числе о количестве американских войск, развернутых в стране и находящихся на учениях.

Ранее в МИД Болгарии также заявляли, что высылают из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария не предоставила доказательств, подтверждающих обвинения против дипломатов.

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