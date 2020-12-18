Эксперты прокомментировали заявления Путина по теме выборов

Владимир Путин дал понять, что для него иностранное вмешательство в российские выборы – зафиксированный факт, заявил по итогам пресс-конференции главы государства политолог Павел Данилин.

«Президент справедливо отметил, что шестнадцать российских партий имеют парламентскую квоту и могут баллотироваться без сбора подписей. Это означает серьезное оживление конкуренции на выборах в Государственную думу по сравнению с кампаниями 2011 и 2016 годов. К нашим избирательным процессам и так все меньше нареканий, а повышение конкурентности усиливает легитимность.

Иностранное вмешательство в российские выборы – зафиксированный факт. В бюджете США есть статья расходов на продвижение демократии в других странах, в том числе и в России.

В контроле за нашими выборами участвуют сотни тысяч человек, подготовленных общественными палатами. Это страхует от того, что нарушения, в случае их допущения, будут фиксироваться и исправляться. Наличие серьезного пула независимых наблюдателей внутри страны, а также международных наблюдателей — свидетельство открытости нашей избирательной системы.

Я обратил внимание, что Владимир Путин сегодня высказался по проблеме социального статуса блогеров. Но что если проплаченные ютюберы, сидящие за границей, будут заниматься дискредитацией выборов, призывать к непризнанию итогов российских избирательных кампаний? Мы должны понимать, что это враги-вредители и нужно реагировать на их поползновения вмешаться в нашу политическую жизнь», — отметил эксперт.

Тема выборов на пресс-конференции президента прозвучала ярко и многопланово, не затерялась в общем потоке, считает кандидат юридических наук, эксперт НОМ Олег Иванников.

«Особое внимание президента к общественному независимому наблюдению – это хороший стимул для его дальнейшего развития, повышения его значимости. Президент продемонстрировал хорошую форму, детальное знание многообразных тем, внимание и уважительной отношение к собеседникам. Президент был максимально откровенен. Нужно отдать ему должное: при той информационной войне, которая ведётся против России и него лично, сохранять спокойствие и равновесие — это нелегко и заслуживает уважения», — отметил Иванников.

Прокомментировал заявления президента и Леонид Поляков, заведующий кафедрой общей политологии Государственного университета – Высшей школы экономики, член СПЧ.

«Президент затронул важную тему о конкурентности выборов в России, о ситуации с появлением новых политических сил и положении системных оппозиционных партий, которые уже давно присутствуют в российском парламенте – все время возникает вопрос об их омоложении, ребрендинге, обновлении лидерства. Мне кажется, Владимир Путин нашел верный тон в отношении подобных вопросов: имидж партии и ее судьбу решает избиратель.

Расширение состава участников следующих парламентских выборов и снятие с них обязательств по сбору подписей – тоже хороший признак. Партийная реформа, которая началась в 2012 году, медленными шагами начинает давать результаты», — отметил Поляков.