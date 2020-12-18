В Молдавии русскому языку вернули статус межнационального

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения...» — говорится в сообщении.

Он напомнил о том, что у русского языка в республике такой статус был на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд страны не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый.

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