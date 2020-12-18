В США назвали российский флот одной из главных угроз на море

Россия и Китай представляют собой две главные «угрозы» для господства флота Соединенных Штатов на море в эпоху «глобального мира и процветания». Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на отчет ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием «Преимущество на море».

В документе говорится, что американское государство намерено пресечь «агрессивные действия» Российской Федерации и Китайской Народной республики для доминирования на ключевых международных морских путях.

«Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность», — указано в докладе.

Авторы отчета считают, что России и Китаю не удалось стать странами, которые бы вносили вклад в глобальную безопасность. Сейчас Соединенные Штаты видят в двух этих государствах решительных соперников.

При этом в документе подчеркивается, что Китай представляет стратегическую угрозу для США на более длительную перспективу.

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