Украинский министр обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что обижен на российского коллегу Сергея Лаврова из-за того, что тот пропустил звонок от него.

В интервью радио «Новое время» Кулеба рассказал, что не заметил у Лаврова желания общаться с ним ни в нормандском формате, ни в двустороннем.

«Когда он не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», — рассказал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что он не «антироссийский» и всегда готов к разговору с Лавровым. Он также считает, что им есть что сказать друг другу.

«Я ни в коем случае не антироссийский, я 100% проукраинский. Я как министр, еще и иностранных дел, не могу быть против какой-либо страны по определению», — отметил дипломат.

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