Аксенов сравнил вопросы Путину об «аннексии» Крыма с надоевшей песней

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что вопросы об «аннексии» полуострова являются «старой и всем уже надоевшей» песней.

Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для блага страны. Он посоветовал Западу признать, что то, что было в Крыму не являлось аннексией, а было демократией. Также он попросил оставить крымчан в покое.

От лица жителей Крыма от отметил, что ответ президента РФ Владимира Путина по вопросу о принадлежности Крыма восприняли с огромным одобрением.

«Восприняли ответ нашего национального лидера иностранному корреспонденту, который завел старую и всем уже надоевшую песню об «аннексии» Крыма», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он также оценил открытость президента и «уникальную способность совмещать пристальное внимание к проблемам, волнующим людей». Также глава государства, по его мнению, откровенно ответил на вопросы, волнующие миллионы.

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