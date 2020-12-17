Путин заявил, что Россия «белая и пушистая» в сравнении с Западом

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению с Западом.

Иностранный журналист задал Путину вопрос о том, чувствует ли он ответственность за ухудшение отношений Москвы с США, Британией и другими западными странами, или же Россия — «белая и пушистая».

«По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые», — ответил глава государства.

Он подчеркнул, что не Россия является агрессором на международной арене: не Россия вышла из Договора по противоракетной обороне, из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу.

По словам президента, Москва лишь вынужденно отвечает на действия западных партнеров.

Путин также указал на невыполнение обещаний со стороны зарубежных стран.

«Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний», — привел пример президент.

Он также напомнил, что Россия находится примерно на шестом месте по объему оборонного бюджета ($46 млрд), в то время как США тратят на вооружение около $770 млрд.

Ранее Путин продлил контрсанкции против Запада до конца 2021 года.