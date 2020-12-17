Путин рассказал, что пил во время пресс-конференции
Ева Краснова
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Президент РФ Владимир Путин раскрыл содержимое своего белого стакана, из которого он пил на протяжении пресс-конференции.
Журналисты поинтересовались у главы государства, что у него в стакане. Сначала Путин ответил, что это чай, однако сразу уточнил, что это завар сибирских трав.
«Сбор сибирских трав», — отметил президент.
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