Путин завершил большую пресс-конференцию

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершена.

Она продлилась 4 часа 34 минуты.

После этого Путин продолжил личное общение с журналистами.

В 2020 году президент отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево. Аккредитованные журналисты задавали свои вопросы по видеосвязи из Центра Международной торговли.

Годом ранее Путин успел ответить на 57 вопросов журналистов. Рекорд был поставлен в 2008 году — тогда Путин ответил на 80 вопросов.