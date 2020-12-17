Путин заявил, что проблема водоснабжения Крыма будет решена

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что проблема водоснабжения Крыма будет решена.

По его словам, государство не будет экономить средства для выполнения этой задачи.

«Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, на этом экономить не будет государство, 100%», — сказал президент.

Он добавил, что на полуострове проводятся экологические исследования. Есть данные, что запасы пресной воды в достаточном объеме есть в самом Крыму.

С 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.

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