Путин обратился к странам со словами «ребята, давайте жить дружно»

Президент России Владимир Путин пообещал, что все будет делать в интересах страны и призвал другие страны «жить дружно».

Путин сравнил размеры военных бюджетов и сети военных баз России и США, рассказал об открытости страны для переговоров по гиперзвуковым ракетам, вспомнил, как Соединенные Штаты вышли из оговора ПРО, Договора РСМД и Договора по открытому небу.

«Уж точно не мы агрессивные — может быть, не пушистые, но во всяком случае весьма благообразные, настроенные на диалог», — сказал Путин на большой пресс-конференции 17 декабря.

После этого он добавил, что ему хочется сказать словами кота Леопольда: «ребята, давайте жить дружно».

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