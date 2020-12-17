Путин объяснил, почему Запад вводит санкции против Кадырова
Бернст Ю.
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции высказался о санкциях, введенных США против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Путин объяснил, что Кадыров защищает интересы не только Чечни, но и всей страны, именно поэтому он является целью для российских оппонентов.
Некоторые соратники Кадырова даже задаются вопросами, если против них не вводят санкции, добавил Путин.
Ранее Минфин Соединенных Штатов ввел санкции в отношении Кадырова, а также лиц и компаний, которые якобы с ним связаны.
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