Путин — Западу: по сравнению с вами мы «белые и пушистые»
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции об отношениях России и Запада, заявил, что США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, тогда как военные расходы РФ гораздо меньше.
«По сравнению с вами да, мы — белые и пушистые», — сказал Путин.
Он отметил, что США вышли из Договора ПРО, договора РСМД и Договора по открытому небу.
«Вы как страна НАТО будете летать и все передавать американским партнерам. ... Вы же умные люди, почему вы считаете что мы придурки?!» — возмутился президент РФ.
Путин также добавил, что Россия открыта для переговоров, однако с ней их никто не ведет.
«Ну если уж не белые и пушистые, то весьма благообразные», — подытожил Путин.
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