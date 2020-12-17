Путин — Западу: по сравнению с вами мы «белые и пушистые»

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции об отношениях России и Запада, заявил, что США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, тогда как военные расходы РФ гораздо меньше.

«По сравнению с вами да, мы — белые и пушистые», — сказал Путин.

Он отметил, что США вышли из Договора ПРО, договора РСМД и Договора по открытому небу.

«Вы как страна НАТО будете летать и все передавать американским партнерам. ... Вы же умные люди, почему вы считаете что мы придурки?!» — возмутился президент РФ.

Путин также добавил, что Россия открыта для переговоров, однако с ней их никто не ведет.

«Ну если уж не белые и пушистые, то весьма благообразные», — подытожил Путин.

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