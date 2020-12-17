Путин назвал Госдеп и спецслужбы США авторами вбросов о его семье

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследования о жизни его близких в ходе большой пресс-конференции.

По его мнению, такого рода работы являются результатом деятельности представителей Госдепа и спецслужбы США и создаются по их поручению.

«Это Госдеп и спецслужбы США. Вот они являются авторами на самом деле», — произнес российский лидер.

Президент добавил, что целью таких публикаций является месть и желание вмешаться во внутриполитическую жизнь страны. Материал о его якобы бывшем зяте Кирилле Шамалове он назвал компиляцией, которую трудно прочесть до конца.

В заключение Путин сказал, что подобные расследования всегда имели место и призвал заказчиков вбросов строить отношения на основе уважения и норм международного права.