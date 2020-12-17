Путин: Эрдоган — мужчина, который «хвостом не виляет»

Продолжая отвечать на вопросы на пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что нет приятных и неприятных собеседников среди мировых лидеров, однако он выделил глав Китая и Турции Си Цзиньпина и Тайипа Эрдогана.

Он назвал своих зарубежных коллег «грамотными людьми высокого класса подготовки» и отметил, что у него нет необходимости давать им какие-то уроки. По его мнению, лидеры нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами.

«Нет хороших и плохих, есть интересы национальные. И у меня то же самое», — сказал Путин.

Путин выделил Китай, с которым совпадают интересы по многим направлениям. «У меня очень добрые деловые, но в то же время доверительные отношения с председателем Си Цзиньпином». Кроме того, президент РФ высказался о президента Турции Тайипе Эрдогане.

«Часто расходятся взгляды с Эрдоганом. Но он держит слово, он – мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны – он идет до конца», — подчеркнул Путин.

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