Путин рассказал, от кого зависят отношения Киева и Москвы

Отношения Киева с Москвой зависят в значительной степени от украинских властей, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Он отметил, что практические все предыдущие лидеры Украины приходили с лозунгом прекращения событий в Донбассе и пытались выстраивать дружеские отношения с российской стороной, однако ничего не получилось.

Украинские лидеры, когда приходят к власти, ориентируются на большинство, но когда сдают позиции, начинают оглядываться на крайние националистические силы, заявил Путин. «Так же происходит и сейчас», — заключил он.