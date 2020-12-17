Журналисты будут участвовать в пресс-конференции Путина в Ново-Огарево
Анна Светлова
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Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина в четверг, 17 декабря, в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево будет находиться часть журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что еще часть журналистов будет находиться в Центре международной торговли и задавать вопросы российскому лидеру по видеосвязи.
Начало мероприятия намечено на 12.00 по мск.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево и будет видеть и слышать всех людей, которые задают ему вопросы.
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