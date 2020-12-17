Пушков прокомментировал совет экс-помощницы Трампа Байдену о России

Сенатор Алексей Пушков в Twitter выразил свое мнение о совете бывшей помощницы президента США Дональда Трампа Фионы Хилл насчет отношений Вашингтона с Россией, который она дала избранному президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.

Политик считает труднообъяснимым внимание СМИ к рекомендации этой советницы Трампа.

По мнению Пушкова, сам по себе совет чиновницы имеет нулевую ценность.

«Пора перестать обращать внимание на каждый чих по нашему поводу со стороны западных политиков, тем более отставных», — написал он.

Ранее Хилл заявила, что Обама относился к России пренебрежительно, он называл ее «региональной державой». Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену и его команде не использовать такой подход в диалоге с Москвой.

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