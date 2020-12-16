В этом году на учет было поставлено вдвое меньше мигрантов

В текущем году МВД России поставило на миграционный учет в два раза меньше иностранных граждан по сравнению с предыдущим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ведомства.

Так, в период с января по ноябрь этого года министерство поставило на миграционный учет 8 983 944 иностранцев и лиц без гражданств. В 2019 году этот показатель был близок к 18 млн человек.

Как отмечается, в период пандемии также уменьшилось и число оформленных разрешений на работу иностранным гражданам, однако количество выданных видов на жительство возросло. В прошлом году их оформили 165 тысяч, в этом — 197,5 тысячи.

Ранее стало известно, что правительство России готовит документы для упрощенного въезда трудовых мигрантов в страну.