Дипломат назвал причину отказа представителей Боснии от встречи с Лавровым

Экс-заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе прокомментировал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «НСН».

По его мнению, таким образом они решили продемонстрировать свое неудовольствие. Отсутствие же флага Боснии и Герцеговины на встрече послужило лишь предлогом, поскольку оно не нарушает дипломатический протокол.

Орджоникидзе считает, что эта ситуация демонстрирует нежелание боснийских политиков улучшить отношения. Он добавил, что причина этого кроется во внутриполитической ситуации в стране.

В заключении экс-заместитель сказал, что «делать подобные мелкие пакости» не в стиле и мышлении России.

Ранее члены президиума БиГ Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встретиться с Лавровым.