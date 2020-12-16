Дипломат объяснил отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с Лавровым

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с «НСН» высказался по поводу отказа членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встретиться с Лавровым из-за того, что тот выступил в поддержку резолюции о военном нейтралитете республики Сербской, которая входит в состав БиГ. Они также заявили, что их возмутило отсутствие флага БиГ на встрече министра иностранных дел России и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.

По словам Орджоникидзе, отсутствие флага этого государства на встрече Лаврова и Додика не нарушает дипломатический протокол.

«Флаг ставится в случае официального визита как минимум главы МИД. А президиум — это коллективный орган. Просто чиновники решили зацепиться за эту мелочь, чтобы показать неудовольствие», — сказал Орджоникидзе.

Он также выразил мнение, что причину подобного поступка боснийских политиков нужно искать во внутриполитической ситуации в стране.

«Все дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно», — пояснил Орджоникидзе.

Дипломат также подчеркнул, что Россия «никогда не делает мелких пакостей», поскольку это не в ее «стиле и мышлении».

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