Песков назвал причину отмены брифингов для СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему отменил ежедневные брифинги для СМИ, передает РИА «Новости».

По его словам, брифинги пока не проводятся из-за подготовки к пресс-конференции главы государства Владимира Путина, которая должна пройти 17 декабря.

Ранее Песков сообщил, что не только журналисты, но и россияне смогут задать вопрос президенту в ходе ежегодной пресс-конференции.