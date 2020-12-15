Помощник Чилингарова подтвердил положительный тест депутата Госдумы на COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что пятеро депутатов заразились коронавирусом повторно, в том числе и Артур Чилингаров. Его помощник Константин Зайцев подтвердил «Газете.Ru», что парламентарий получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции.

«Был положительный тест. Он выдерживает карантин еще», — сказал помощник Чилингарова.

На уточняющий вопрос «Газеты.Ru», повторное ли это заражение коронавирусом, представитель депутата не ответил.

«Вы знаете, я не считаю. Абсолютно нормальная ситуация. Больше шума, чем причины», — добавил Зайцев.

В ноябре депутат Чилингаров рассказал «Комсомольской правде», что перенес COVID-19 на ногах. Болезнь длилась несколько месяцев, после этого в организме полярника сформировалось, по его словам, очень мало антител.

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