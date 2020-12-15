Пятеро депутатов Госдумы заболели COVID-19 повторно
Анна Светлова
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Пять депутатов Государственной думы повторно заболели коронавирусом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».
По его словам, на 15 декабря тесты на инфекцию у 11 депутатов показали положительный результат.
«Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились», — уточнил Володин, отметив, что одним из повторно заболевших является депутат Артур Чилингаров.
Всего коронавирусом переболели или пока находятся в больнице 157 депутатов.
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