Пятеро депутатов Госдумы заболели COVID-19 повторно

Пять депутатов Государственной думы повторно заболели коронавирусом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

По его словам, на 15 декабря тесты на инфекцию у 11 депутатов показали положительный результат.

«Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились», — уточнил Володин, отметив, что одним из повторно заболевших является депутат Артур Чилингаров.

Всего коронавирусом переболели или пока находятся в больнице 157 депутатов.

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