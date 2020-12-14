Байден обогнал Трампа по числу голосов выборщиков

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел президента США Дональда Трампа по голосам выборщиков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте газеты The Washington Post.

Согласно представленным данным, Байден получил 97 голосов выборщиков, а Трамп — 56. В данный момент у демократа уже есть 146 голосов выборщиков, а у республиканца — 79.

Издание отмечает, что Байдена поддержали штаты Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Вермонт, Виргиния. За действующего главу Белого дома свои голоса отдали выборщики из таких штатов, как Арканзас, Айова, Индиана, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси.

В понедельник, 14 декабря, в США проходит голосование выборщиков.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.

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