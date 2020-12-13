Скончался спикер Госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин

Председатель Государственного собрания — Эл Курултая — Республики Алтай Владимир Тюлентин умер на 67 году жизни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госсобрания.

По данным источника в местных органах власти, Тюлентин умер 12 декабря. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Еще один источник сообщил, что ранее Тюлентин перенес коронавирус, а смерть, по его словам, могла наступить из-за отрыва тромба.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования на своей странице в Instagram. Он рассказал, что 11 декабря они со спикером «делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики». Хорохордин отметил, что Тюлентин очень любил Горный Алтай, был внимателен к жителям и никогда не оставлял без внимания проблемные вопросы, в решении которых участвовал лично.

Тюлентин возглавлял Государственное собрание с 29 сентября 2016 года.

14 декабря ему должно было исполниться 67 лет.